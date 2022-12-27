محافظ كفر الشيخ يتفقد الأسواق ومنافذ السلع الغذائية في جولات مفاجئة مسائية

كفر الشيخ- محمد سليمان

قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على ضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، وأطمئن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية، مشدداً على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر، والمرور اليومي على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بوضع الأسعار على السلع، وبيان التخفيضات على تلك السلع، موجها بتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الغير ملتزمين من التجار بوضع الأسعار على المنتجات.

أكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، والمتابعة الميدانية لكافة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق بين مسئولي الوحدات المحلية، ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري، وفرع هيئة سلامة الغذاء، للتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار المقررة، وتوافر السلع الغذائية بمنافذ البيع بالجودة المناسبة بالشكل اللائق، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والعمل على مجابهة الغش التجاري، حرصاً على تحقيق الصالح العام.

يذكر أن كفر الشيخ، قام على مدار الأيام الماضية بجولات صباحية ومسائية بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والبيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جانب من تفقد محافظ كفر الشيخ للمحال



السكرتير العام يتابع المحال



جانب من التفقد



التعرف عل الاسعار