محافظ الإسماعيلية يتابع منظومة ضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة منظومة ضبط الأسواق والأسعار بنطاق محافظة الإسماعيلية، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وممثلي الغرفة التجارية بالمحافظة، الرقابة التموينية، ومديري الإدارات التموينية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لتنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية بفتح منافذ لبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بكافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والمراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتم عرض الأماكن المقترحة لإقامة المنافذ لتكون قريبة من المواطنين، ولا تؤثر على الحركة المرورية، على أن يتم تجهيزها وافتتاحها مع بداية العام الجديد.

كما تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة ضبط الأسواق والأسعار، خلال الفترة الانتقالية التي حددها رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين، قبل بدء تنفيذ لائحة "السعر العادل" التي ستعلن عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال أيام.

ووجَّه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، والوحدات المحلية، وحماية المستهلك، وجهاز سلامة الغداء، ومباحث التموين خلال تلك الفترة الانتقالية، والتي بدأت في 16 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوعين، قبل بدأ العمل باللائحة الجديدة، مؤكدًا ضرورة التنبيه على كافة التجار وأصحاب المحال التجارية بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الأساسية، والتأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين، والرقابة على تهريب السلع الأساسية.

وشدد على أهمية دور الغرفة التجارية بالمحافظة، للتنسيق مع كافة الشعب بالغرفة والتجار، للإعلان عن أسعار السلع بالأسواق والمحلات التجارية، ومجابهة كافة أشكال الاحتكار، لحين بدأ العمل بلائحة السعر العادل.

كما تم عرض ومناقشة كافة المشكلات المتعلقة بتوفير رغيف الخبز المدعم بكافة الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، مع التوصية باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لحل تلك المشكلات.

وشدد "بشارة" على ضرورة الاهتمام برغيف الخبز وجودته، عن طريق تكثيف الحملات التموينية على المخابز لإنتاج رغيف خبز آمن ومطابق للمواصفات.