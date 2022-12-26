محافظ الإسماعيلية يستعرض جهود المجلس القومي للسكان بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، اليوم الاثنين الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة؛ لاستعراض خطةِ المجلس خلال الربع (يوليو - سبتمبر) من العام المالي الحالي بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ونشوى الطحاوي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الجهات المعنية بالقضية السكانية.

في بداية الاجتماع، استعرضت نشوى الطحاوي توصيات المجلس الإقليمي السابق سبتمبر 2022، حيث أكدت على بذل المزيد من العمل والجهد؛ لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الجهات؛ لتحقيق المخطط ووضعه في حيز التنفيذ الفعلي، مؤكدة على تحقيق نِسب أعلى في جميع المحاور مقارنةً بالربع المقابل من العامِ الماضي.

وتضمنت محاور الخطة محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والشباب وصحة المراهقين والتعليم والمعرفة والوعي المجتمعي وتمكين المرأة.

وخلال الربع (يوليو - سبتمبر) 2022، بلغ المحقق من الحماية على مستوى المحافظة 17043 سيدة بنسبة تطور بلغت 1.4 ٪ عن الربع المُناظر من العام الماضي.

وأوضحت "الطحاوي" أنه طبقًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع الدوري الماضي، تم التركيز على ضرورة تأهيل السيدات لتمكينهن من تولي المناصب القيادية من خلال تحديد مواصفات ومتطلبات كل منصب على حِدة.

كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإعلامية بالتزامن مع عدة وزارات (التضامن الاجتماعي-الشباب و الرياضة- قطاع التنظيم والأسرة والسكان - التربية والتعليم) والتي تقوم بأنشطة مكملة خارج الأنشطة المخططة.

وفي محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تم تنفيذ قوافل للصحة الإنجابية وزيارات للعيادات المتنقلة ودورات تدريبية للممرضات على أدوار إضافية لصرف الوسائل الهرمونية.

وفي محور المعرفة والوعي المجتمعي، تم تنفيذ ندوات لتوعية الشباب بالصحة الإنجابية وتوزيع مطبوعات خاصة ببرنامج تنظيم الأسرة وندوات لتوعية المراهقين بالنوادي ومراكز الشباب وكذلك ندوات للتوعية بالقضية السكانية وزيادة الوعي ولقاءات توعية للنساء خلال الأندية النسائية، ومن خلال المرشدين الزراعيين بالمدارس الحقلية بالإضافة إلى تنفيذ زيارات منزلية بمعرفة الرائدات الريفيات و لقاءات إعلامية للتوعية بالحقوق الإنجابية والتثقيف الإنجابي.

كما تضمن محور التوعية تنفيذ دروس وندوات ولقاءات دينية وندوات بالمدارس ولقاءات تفاعلية للتوعية بمبادرات لا للزواج المبكر و مناهضة ختان الإناث.

وفي محور الشباب وصحة المراهقين، تم تنفيذ ورش عمل لتضمين مفاهيم العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة ودورات تدريبية لبعض الحِرف ومهارات الأعمال اليدوية ودورات تدريبية لريادة الأعمال والابتكار.

وفي محور التعليم، تم تنفيذ لقاءات وندوات تحفيزية للالتحاق بفصول محو الأمية وتنفيذ قوافل إعلامية بفصول محو الأمية، كما تم تنفيذ ندوات وورش عمل لأولياء الأمور؛ للتحفيز على الالتحاق بمدارس التعليم المجتمعي ضمن مبادرة "حياة كريمة".

أمَّا في محور تمكين المرأة، فقد تم تنفيذ 2400 زيارة منزلية لمتابعة مشروعات المرأة من خلال الرائدات الريفيات، كما تم تنفيذ 3 ورش عمل للرائدات الريفيات للتوعية لسيدات القرى.

وطالب محافظ الإسماعيلية، بوضع محور التعليم على رأس الاهتمامات والسعي نحو الوصول بالمحافظة لمعدلات أعلى في نسب محو الأمية عن طريق عدد من التوصيات، ومنها الوصول للسيدات عن طريق برنامج تكافل وكرامة وحصر أعدادهم وأماكن تواجدهم وإلحاقهم بفصول محو الأمية ومتابعتهم لمنع الارتداد مرة أخرى مع تركيز هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية على فتح فصول للمراحل المتقدمة في التعليم، وتشجيع المتسربين على الالتحاق بفصول محو الأمية وهي شرط للحصول على العديد من المزايا والخاصة بالمشروعات الصغيرة ومعارض مديرية التضامن الاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، أكد "بشارة" على تقدير المحافظة لجهود المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة في تحقيق النسب المرتفعة التي جعلت الإسماعيلية من أولى المحافظات تحقيقًا لإنجاز الربع الحالي.