محافظ أسوان: تسليم 1700 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المميز حتى الآن 

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته بالإسراع بتنفيذ المشروعات الجارية سواء كانت خاصة بالوحدات السكنية أو المرافق العامة أو المينى مول أو المسجد طبقاً للبرامج الزمنية المحددة ، جاء ذلك خلال إجتماع متابعة الأعمال الجارية بحى اللوتس، اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، ورؤساء ومديرى الشركات والهيئات المنفذة والمسئولة عن المرافق العامة.

وقال "عطية": نسابق الزمن، ولا توجد أي رفاهية فى تأخير الأعمال الجارى تنفيذها سواء لتشطيب العمارات السكنية لتكون جاهزة لتسليمها للحاجزين أو لتنفيذ مشروعات الحلول النهائية للبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وطرق وإتصالات ، بالإضافة إلى المبانى الخدمية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتلافى الملاحظات داخل وخارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة فى أسرع وقت ، بجانب مراجعة الإستعدادات لطرح المشروعات الأخرى كالمدرسة الأهلية ومحطة الوقود ومبنى المول التجارى لخدمة التجمع السكنى ، بالإضافة إلى الدفع فى تسريع وتيرة تنفيذ مكتب بريد ومسجد اللوتس حتى يتوازى مع نهو المشروع كاملاً.

وأوضحت، بأنه تم حتى الآن تسليم نحو 1700 وحدة سكنية ، فيما تم تسكين 1000 وحدة سكنية فعلياً ، وجارى إستكمال الإجراءات اللازمة لتسليم باقى الوحدات تدريجياً ، تواكباً مع نهو الأعمال المتبقية سواء فى الإنشاءات أو التشطيبات أو المرافق العامة أو اللاندسكيب أو الحدائق.