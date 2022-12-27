لماذا يعد الآيس كريم مفيدًا بعد خلع الأسنان؟

كتبت إيناس البنا

عادة ما يخلع الناس الأسنان بسبب عدم وجود مسافة كافية بين الأسنان، بينما في حالات أخرى يكون سبب تسوس الأسنان أو ازدحام الأسنان أو كسر الأسنان.يمكن أن يكون تناول الآيس كريم بعد خلع الأسنان مفيدًا لأنه يعمل كمادة باردة، وهذا هو الوقت الذي ينصح فيه أطباء الأسنان عمومًا المرضى بتناول الآيس كريم ، خاصة بعد 30 دقيقة من العملية.

فوائد الآيس كريم بعد خلع الأسنان



وفقا لموقع " OnlyMyHealth" الآيس كريم هو طعام كريمي لا يتطلب مضغًا وبالتالي فهو ينطوي على مخاطر ضحلة لإلحاق الضرر بالمكان المصاب.

تشمل بعض من فوائد الآيس كريم إنه يُسرع من عملية الشفاء، كما يعمل بمثابة كمادات باردة على المنطقة المصابة، ومع ذلك ، احذر أيضًا من أنه لا ينبغي للمرء أن يختار المشروبات الباردة أو سوائل القش لهذا الغرض.

ما هي فعالية الآيس كريم؟



تنقبض الأوعية الدموية في المنطقة المستخلصة بسبب البرودة مما يؤدي إلى تقييد حركة السوائل وتوفير الاسترخاء للمنطقة المصابة، كما يساعد في السيطرة على الالتهاب وبالتالي الانتفاخ.

لن يعطي فقط "تأثيرًا جيدًا"، ولكنه سيساعد أيضًا على تهدئة الأنسجة الملتهبة، حتى أفواه الأكثر إيلامًا يمكنها عمومًا التعامل مع الآيس كريم لأنه ناعم وبارد في درجة الحرارة. على عكس الطعام الصلب، لا يسبب الآيس كريم تهيجًا الجانب المصاب والأنسجة المحيطة. في هذه الحالة، لا يقتصر الأمر على تناول الطعام المريح فحسب ، بل أيضًا العلاج الجيد، فقط تأكد من تناوله خلال الـ 24 ساعة الأولى فقط ".

نصيحة الخبراء: ما يجب أن تعرفه قبل خلع الأسنان

يوجد ألم وتورم بعد قلع الأسنان ، لذا يجب أن تخطط لعملية قلع الأسنان وفقًا لذلك لأنها قد تتداخل مع أنشطتك اليومية.

التورم هو استجابة طبيعية يتم ملاحظتها خلال الـ 24 ساعة الأولى. في معظم الحالات ، يبدأ التورم في التراجع خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة بعد الخلع، يجب تجنب الآيس كريم والنكهات التي تحتوي على قطع كبيرة ، مثل رقائق الشوكولاتة والمكسرات.

حاول تجنب الطعام الصلب أو الصلب لأنه قد يكون من الصعب مضغه ويسبب عدم الراحة في المنطقة المصابة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتسبب في استبقاء الطعام وخطر الإصابة بعدوى، لتقليل الألم والتورم ، من المهم استخدام ضغط بارد على جانب خد المريض حيث تم الخلع.