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انتعاش وسعادة وترطيب .. 5 فوائد للأيس كريم فى فصل الصيف

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:30 م
انتعاش وسعادة وترطيب .. 5 فوائد للأيس كريم فى فصل الصيف ايس كريم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"بالفراولة أو بالمانجو وساعات بالكراميل" ، هناك العديد من النكهات المختلفة للأيس كريم والتى يفضلها الكثيرون وخصوصا الاطفال، فيعتبرمن أشهرأكلات الصيف المعروفة حيث انه يتميز بمذاقه الطيب وفوائده المذهلة على صحة الجسم كما أنه يمنح .

وحسب ما ذكره موقع stanpacnet فأن فوائد الأيس كريم فى فصل الصيف هى :

الايس كريم
الايس كريم

 

1: يحتوى الأيس كريم على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

2:يعتبرالأيس كريم مصدر جيد من الكالسيوم والفسفور وبعض الفيتامينات التى تحافظ على صحة وقوة العظام.

3:تناول الأيس كريم فى فصل الصيف يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف ويعزز صحة الجهاز المناعى.

ايس كريم
ايس كريم

 

4:يحتوى الأيس كريم على بعض الخصائص والمعادن التى تعمل على تقليل مستوى الهرمونات والحد من التوتروالقلق، كما أنه يعالج الاكتئاب .

5:له دور فعال فى تعزيز صحة الجهاز العصبى والذاكرة وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية.

 


ايس كريم

فوائد الايس كريم

ايس كريم فى الصيف

تناول الايس كريم

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