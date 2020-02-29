اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 08:15 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أطعمة يُنصح بتناولها بعد خلع الأسنان

السبت، 29 فبراير 2020 08:00 م
أطعمة يُنصح بتناولها بعد خلع الأسنان الأسنان - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إذا ذهبت لطبيب الأسنان وقرر ضرورة خلع ضرس أو سن، فأنت ستتعرض لألم شديد ويجب تناول بعض الأطعمة بعد الاستخراج أو الخلع التي تساعد على التئام الجرح، وأيضا عليك تجنب تناول الأطعمة الحارة والبذور والحبوب، أو أي طعام تقوم خلاله بالمضغ، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة وفقا لموقع " foodeatsafe"، ومنها: 

- الشوربة المضروبة في الخلاط

عليك تناول الشوربة المضروبة في الخلاط، والغنية بالخضراوات واللحوم،  فهى تحتوى على عناصر غذائية عالية يحتاجها الجسم، وتساهم في ترطيب الجسم، وتعمل علي سرعة التئام الجرح، وذلا يمكنك تناول شوربة الأسماك، أو الدجاج أو اللحم، أو الكريمة. 

 

- البطاطس المهروسة

يمكنك تناول البطاطس المهروسة، فهي مرتفعة السعرات الحرارية وسهلة المضع والهضم، كما أنها تحتوى على البوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب، وهذه العناصر يحتاجها الجسم وخاصة بعد خلع الأسنان. 

 

- بيض 

يمكنك تناول بيض مخفوق، فهو عنصر غذائي يحتوى على البروتين والدهون الصحية والمواد الغذائية الهامة للجسم، والأوميجا3، التي تساعد في شفاء الأنسجة. 

 

- الزبادي 

الزبادي يعد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، والزنك، ولذا تناوله بعد خلع الأسنان يساعد في الشفاء، لأنه يساعد في ترميم وتقوية الأسنان بشكل ملحوظ. 

 

- عصير التفاح

الفاكهة تعد من الأطعمة المهمة لصحتك بشكل عام، ولكن في حالة خلع الأسنان فأنت تصبح غير قادر على مضع الطعام، ولذا عليك تناول عصير التفاح فهوى يحتوى على فيتامين سى الذى له دور كبير في التئام الجروح، ولذا عليك الإكثار منه ولكن احرص علي عدم إضافة السكر.

 


الاسنان

خلع الضرس

مشاكل خلع الاسنان

التآم الجرح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة