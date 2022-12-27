طقس المنيا اليوم.. سماء صافية وشمس مشرقة (صور)

فريق المحافظات

تشهد محافظة المنيا صباح اليوم طقسا شتويا مميزا، تشرق فيه الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، وتختفى فيه الغيوم وينتشر الدفء فى جميع أنحاء المحافظة.

جاء ذلك عكس الأيام الماضية منذ بداية فصل الشتاء، والذى تشهد فيه محافظة المنيا طقسا متقلبا وغيوما كثيفة بمختلف أنحاء المحافظة، مع سقوط أمطار خيفه فى بعض المراكز لم تؤثر على حركة سير المركبات والسيارات ولا حالة الطرق.

ومن ناحيته، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للطقس، بالإضافة للمرور الميداني على مخرات السيول، ومتابعة الحالة العامة لكافة المعدات ورفع درجة الاستعداد، تحسبا لأي ظروف طارئة تنتج عن حالة الطقس.

كما أكد على تطهير مخرات السيول ومنع أى تعديات عليها، وازالة كافة التعديات واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين.



طقس المنيا



شمس مشرقة بسماء المنيا