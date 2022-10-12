اليوم السابع
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طقس المنيا الآن.. غيوم بأنحاء متفرقة وظهور متقطع للشمس.. صور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:42 ص
طقس المنيا الآن.. غيوم بأنحاء متفرقة وظهور متقطع للشمس.. صور طقس المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تشهد محافظة المنيا طقسا مستقرا، وظهور للغيوم البيضاء المتقطعة فى مناطق متفرقة من المحافظة، وكذلك ظهور متقطع للشمس فى الساعات الأولى من الصباح، مع وجود الهواء البارد فى المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية. 

وشهدت محافظة المنيا أمس طقسا مستقرا تماما وظهور للشمش أغلب الوقت وطوال النهار مع اختفاء الغيوم فى مناطق كثيرة، كما شهدت المحافظة فى ساعات الليل طقسا باردا وزدادت درجة البروده فى ساعات الفجر والساعات الاولى من اليوم. 
 
وكانت محافظة المنيا قد شهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة لاستقبال فصل الشتاء واستعدادا لسقوط الامطار، وتم عمل اصطفاف المعدات، كما تقوم مديرية الرى بالمحافظة بتطهير مخرات السيول بمراكز المحافظة وازالة التعديات من عليها. 
 
 
طقس المنيا (1)
طقس المنيا (1)

طقس المنيا (2)
طقس المنيا (2)

غيوم بيضاء وظهور متقطع للشمس (1)
غيوم بيضاء وظهور متقطع للشمس (1)

غيوم بيضاء وظهور متقطع للشمس (2)
غيوم بيضاء وظهور متقطع للشمس (2)

 
 


 

 


حالة الطقس

مديرية الرى

طقس المنيا

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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