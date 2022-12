شاهده 10.6 مليون شخص.. فيديو رسالة الملك تشارلز يحطم الأرقام القياسية في بريطانيا

قال موقع صحيفة الجارديان البريطانية، إن الرسالة المصورة للملك تشارلز الثالث بمناسبة حلول عيد الميلاد، حققت مشاهدات هي الأكثر لملك في البلاد منذ بدء تسجيل مشاهدات هذه الرسالة السنوية، كما اعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنها انتصرت في عدد المشاهدات للحدث الاحتفالي، على منافسين في خدمات البث التدفقي مثل "نتفليكس".

The King has used his first Christmas Day broadcast to pay tribute to those trying to "pay their bills and keep their families fed and warm" amid the cost of living crisis.



Watch King Charles III's historic first Christmas address 👇https://t.co/lVLY0x0EhL pic.twitter.com/UtcJ44kf0A