شاهده 10.6 مليون شخص.. فيديو رسالة الملك تشارلز يحطم الأرقام القياسية في بريطانيا

كتبت : شيماء عبد المنعم

قال موقع صحيفة الجارديان البريطانية، إن الرسالة المصورة للملك تشارلز الثالث بمناسبة حلول عيد الميلاد، حققت مشاهدات هي الأكثر لملك في البلاد منذ بدء تسجيل مشاهدات هذه الرسالة السنوية، كما اعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنها انتصرت في عدد المشاهدات للحدث الاحتفالي، على منافسين في خدمات البث التدفقي مثل "نتفليكس".

The King has used his first Christmas Day broadcast to pay tribute to those trying to "pay their bills and keep their families fed and warm" amid the cost of living crisis.



Watch King Charles III's historic first Christmas address 👇https://t.co/lVLY0x0EhL pic.twitter.com/UtcJ44kf0A — Sky News (@SkyNews) December 25, 2022

مشاهدات فديو خطاب الملك تشارلز في عيد الميلاد

وشاهد 10.6 مليون شخص خطاب الميلاد التقليدي للملك تشارلز الثالث على قناة "بي بي سي ون"، ما جعله أكثر برنامج نال مشاهدات في يوم الميلاد، وشاهد 1.58 مليون الخطاب على "آي تي في"، و929 ألفا على "بي بي سي تو".



فيديو الملك تشارلز في عيد الميلاد

ليس هذا فحسب، فخطاب الميلاد هذا هو الأكثر شعبية من نوعه لملك في بريطانيا منذ عقدين، حين بدأت عملية تسجيل رسمية لعدد متابعات هذه الخطابات.

وهذه أول مرة يلقي فيها الملك تشارلز الثالث خطاب الميلاد، بعد أن تولى العرش في البلاد في سبتمبر الماضي، خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، التي واظبت على هذا الخطاب لأكثر من 6 عقود، وخاطب تشارلز الثالث شعبه من كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور قرب لندن، واستغرقت رسالة الميلاد 8 دقائق وبدأت بترانيم في كنيسة القلعة.

وفي البداية، استذكر الملك مآثر والدته الراحلة المدفونة في القلعة، وقالت إنها كانت مؤمنة بالقدرة الغير العادية للشخص بالتواصل مع الآخرين عبر عمل الخير والرأفة وأثر ذلك على حيواتهم.

وأشاد بقوات الجيش والأمن وخدمات الإنقاذ التي تعمل من أجل جعل البريطانيين يعيشون بأمان، وكذلك فرق الخدمات الصحية والمعملين، ولم يغفل الملك الإشارة إلى تفاقم أزمة المعيشة في بلاده.

الملك تشارلز يحيى ذكرى والدته فى رسالة عيد الميلاد.. ألقى خطابه من مثواها الأخير

واستعاد الملك تشارلز ذكرى والدته الراحلة الملكة إليزابيث فى رسالته الأولى للأمة كملك لبريطانيا بمناسبة عيد الميلاد، وتحدث عن إيمانه بالإنسانية فى وقت تسوده "المصاعب والمعاناة"، وقال ملك بريطانيا إنه يشارك "من كل قلبه" إيمان والدته بالرب والناس، حسبما ذكر موقع وكالة رويترز.

الملك تشارلز يتحدث من المثوى الأخير للملكة الراحلة

وكان الملك تشارلز يتحدث من كنيسة سانت جورج، المثوى الأخير للملكة الراحلة، والذى سبق أن ألقت منه رسالة عيد الميلاد عام 1999، وأضاف تشارلز "الأمر يتعلق بالإيمان بالقدرة الاستثنائية لدى كل فرد للتأثير على حياة الآخرين، من خلال الخير والتراحم، لإضاءة العالم من حولهم".

وأضاف الملك قائلا "وفى هذا الوقت الذى تسوده المصاعب الشديدة والمعاناة، سواء بالنسبة لمن يواجهون صراعات أو مجاعات أو كوارث طبيعية فى أنحاء العالم، أو من يسعون جاهدين فى الداخل لتسديد فواتيرهم وتوفير الطعام والدفء لأسرهم، نرى السبيل فى إنسانية البشر".

وخلال رسالة عيد الميلاد المتلفزة، كان الملك تشارلز يرتدى بدلة زرقاء داكنة، على عكس الملكة إليزابيث، التى كانت تجلس غالبا على مكتب لإلقاء الخطاب السنوي، وقف تشارلز بجانب شجرة عيد الميلاد فى كنيسة سانت جورج، وهى كنيسة تقع على أراضى قلعة وندسور حيث دفن والدته ووالده الأمير فيليب.