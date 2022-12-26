وشكر تشارلز فى خطابه من كنيسة قلعة وندسور الشعب البريطانى على "الحب والتعاطف" الذى أعربوا عنه بعد وفات أمه الملكة إليزابيث الثانية- وفق ما نقلته شبكة أي بي تايمز البريطانية اليوم الاثنين.

وأشار الملك في الرسالة الملكية السنوية المسجلة مسبقًا إلى أن هذا "وقت مؤثر بشكل خاص بالنسبة لنا جميعًا الذين فقدوا أحباءهم"، وتحدث بعد ذلك عن تأثير المشاكل الاقتصادية المتزايدة في البلاد، حيث أن التضخم المرتفع لعقود من الزمان يقوض الأرباح ويصعد الإضرابات حول الأجور في القطاعين العام والخاص .

وقال تشارلز: "أريد بشكل خاص أن أشيد بكل هؤلاء الأشخاص الطيبين الذين قدموا بسخاء الطعام أو التبرعات أو وقتهم لدعم من حولهم في أشد الحاجة"، مضيفا "كنائسنا ومعابدنا ومساجدنا ومعابدنا ودور العبادة قد اتحدوا مرة أخرى في إطعام الجياع وتوفير الحب والدعم طوال العام".

كما أثنى الملك على الجمعيات الخيرية "لعملها الاستثنائي في أصعب الظروف" وخلص بالقول إن "هذا التضامن الصادق هو التعبير الأكثر إلهامًا عن محبتنا لجيراننا كما نحب أنفسنا".