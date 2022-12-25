الملك تشارلز يعيد الاحتفال بعيد الميلاد إلى ساندرينجهام

كتبت رباب فتحى

احتفل الملك تشارلز، العاهل البريطاني وأسرته بأول عيد ميلاد -الكريسماس- فى مزرعة ساندرينجهام، بعد توليه العرش عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية العام الجارى.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" مساء السبت، رفرفت "الراية الملكية" فوق المزرعة الخاصة التي تقع في نورفولك، حيث احتفل الملك والملكة القرينة بعيد الميلاد، فى إشارة على العودة إلى الاحتفالات الملكية التقليدية.

وحضر أفراد العائلة الملكية معا قداسا بكنيسة القديسة مريم المجدلية، صباح يوم الأحد.

كما اشتملت الاحتفالات الملكية بالكريسماس تحية المهنئين، وتناول وجبة غداء عائلية، تحتوى على الديك الرومي.

وهذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها العائلة الملكية الكريسماس في ساندرينجهام منذ عام 2019، ومن شأن ذلك أن يثير بعض المشاعر في أعقاب وفاة الملكة في سبتمبر الماضي.

وانضم أمير وأميرة ويلز وأطفالهما وكبار العائلة المالكة الملك وكاميلا في ضيعة نورفولك. ولوحوا للحشود التي تجمعت خارج الكنيسة قبل الصلاة.

كما حضر الحفل إيرل وكونتيسة ويسيكس وأطفالهما ودوق يورك وأولاده الأميرات بياتريس ويوجيني.

ولم يحضر الاحتفال دوق ودوقة ساسكس اللذان احتفلا بعيد الميلاد في ساندرينجهام عام 2018.

في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، سيتم بث أول رسالة للملك بمناسبة عيد الميلاد، تم تسجيلها في 13 ديسمبر في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور، حيث دفنت الملكة الراحلة في سبتمبر.

بدأت الحشود تتجمع خارج كنيسة القديسة مريم المجدلية في الساعات الأولى على أمل إلقاء نظرة على أفراد العائلة المالكة والتحدث معهم أثناء عودتهم إلى المنزل بعد الخدمة. وقد أحضر البعض هدايا عيد الميلاد للعائلة المالكة.

كان هذا المنزل الخاص للملوك البريطانيين لأكثر من 160 عامًا.