انعقاد مؤتمر شباب الباحثين العاشر بجامعة قناة السويس مارس المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس، جامعة قناة السويس، أن مؤتمر شباب الباحثين العاشر يعقد بعنوان آفاق البحث العلمي والجمهورية الجديدة، والمزمع عقده في الفترة من 6-7 مارس 2023، يعد محفل سنوى لقطاع الدراسات العليا والبحوث يعقد لتكريم الباحثين والأنشطة البحثية بالجامعة ،وذلك حرصاً من الجامعة على تنمية البحث العلمي ومساعدة الباحثين في نشر ابحاثهم داخلياً وخارجياً والذي يسهم بدورة فى رفع تصنيف الجامعة.

وأشار "مندور" إلى أن الجمهورية الجديدة تسعي الي تعزيز تماسك شباب مصر تحت مظلة واحدة يعلوها راية مصلحة الوطن لنكون جميعا يدًا واحدة تبني وتعمر وتساهم في بناء الجمهورية المصرية الجديدة، القائمة بثبات ورسوخ على الديمقراطية الحديثة والتي تمتلك القدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية ومفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة وبناء الإنسان المصري صحياً وفكرياً وثقافياً ولاسيما الوعي المجتمعي لبناء الجمهورية الجديدة.

هذا وعقد اليوم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إجتماع لبحث آليات التقديم بالمؤتمر وتيسير نشر الأبحاث العلمية الناتجة عن المؤتمر بالمجلات العلمية المتخصصة بحضوررؤساء تحرير المجلات العلمية بالكليات، والدكتور أحمد خطاب مقرر المؤتمر.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول أن مؤتمر شباب الباحثين هذا العام سيشهد نسب تخفيض متفاوته للنشر بالمجلات العلمية بمختلف الكليات، موجهاً بسرعة التحكيم في أقرب وقت ممكن تسهيلاً على الطلاب.

وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، إلى أن أهمية النشر العلمي وآليات النشر في المجلات العلمية المتخصصة، حيث تقوم المجلات العلمية المحكمة بتحكيم الأبحاث المرسلة إليها للتأكد من مصداقيتها و تفردها و خلوها من المشاكل اللغوية و الأخطاء العلمية والتزامها بأخلاقيات البحث و النشر العلمي، ويتم ذلك عن طريق إخضاعها للجنة من المحكمين موجودين في المجلة العلمية نفسها حيث تتم مراجعتها للتأكد من قابليتها للنشر.

وفى نهاية الإجتماع وجه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بالعمل على تنظيم ورشة عمل على هامش المؤتمر للسادة رؤساء المجلات العلمية بالتعاون مع بنك المعرفة للتعريف بمعايير المجلات الدولية المختلفة.