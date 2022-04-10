الشيخوخة تؤثر على الرؤية.. 4 احتياطات يمكنك اتخاذها لحماية بصرك

كتبت فاطمة خليل

مع تقدم العمر، يجب أن تكون أكثر حرصًا بشأن صحة بصرك، حيث يمكن أن تمنحك بعض المشكلات مثل حساسية العين والرؤية الضبابية وجفاف العين والزرق وقتًا عصيبًا وأنت تتجاوز الأربعينيات من العمر، وهذه هي مشكلات العين المختلفة التي تكون أكثر شيوعًا مع تقدم الأشخاص في العمر مثل قصر النظر الشيخوخي الذي يشير إلى فقدان القدرة على رؤية الأشياء من مسافة قريبة.

في هذا التقرير نتعرف على 4 احتياطات يمكنك اتخاذها لحماية بصرك مع تقدم العمر



1. فحوصات العين المنتظمة

بينما قد تشعر أنه لا يوجد شيء خاطئ في رؤيتك، يمكنك التأكد فقط عندما تقوم بفحص عينيك من قبل أخصائي لا يمكن لاختبارات العين تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى نظارات أم لا فحسب، بل يمكنها أيضًا الكشف عن حالات العين التي يمكن علاجها بشكل فعال عند اكتشافها مبكرًا هناك فحص للعين يُعرف باسم فحص العين الموسع الشامل ويوصى به دائمًا إذا كنت معرضًا لخطر متزايد من بعض أمراض العيون أو إذا كان عمرك يزيد عن 60 عامًا.

2. إدارة وقت الشاشة

أدت زيادة وقت الشاشة على مدى العامين الماضيين بسبب الوباء إلى ظهور العديد من مشاكل العين ، وخاصة جفاف العين.

يحصل الكثير من كبار السن على رقم معدّل لنظاراتهم نظرًا لانزعاج رؤيتهم بسبب الاستخدام المفرط للهاتف. بالنظر إلى هذه الأشياء من الأهمية بمكان أن تدير وقت الشاشة لتجنب إجهاد عينيك الضوء الأزرق عالي الطاقة المنبعث من أجهزتك ضار جدًا بالعينين لهذا السبب يجب عليك دائمًا:

• احتفظ بالشاشة على مسافة 20-24 بوصة على الأقل بعيدًا عن عينيك

• ضبط السطوع لتقليل الوهج

• الرمش بالعين بشكل متكرر

• خذ استراحة لمدة 10-15 دقيقة على الأقل كل ساعة

3. أكل صحي

لتعزيز صحة العين ، يجب عليك دائمًا اتباع نظام غذائي مليء بالخضار والفواكه. تحتوي الخضر الورقية الداكنة ، وخاصة الكرنب والكرنب والسبانخ - على اللوتين والزياكسانثين ، وهما من مضادات الأكسدة ويساعدان على منع تكون إعتام عدسة العين.

تشير الدلائل إلى أن العنب قد يدعم صحة العيون. تشير أبحاث أخرى إلى أن العنب يوفر مستويات أعلى من الحماية المضادة للأكسدة للعين من اللوتين وحده وقد يبطئ التقدم. أيضًا ، تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية ، وهي حيوية لصحة العين ، وهي المسؤولة عن الرؤية المركزية.

4. احصل على قسط كافٍ من النوم

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، فمن المحتمل أن تعاني من متلازمة جفاف العين وتشنجات العين. عندما تحصل على نوم جيد ، يحصل جسمك على متسع من الوقت لاستعادة عينيك وتجديدهما ، مما يؤدي إلى زيادة وضوح الرؤية وتحسينها وترطيبها وتحسين الأنسجة والأعصاب داخل وحول العينين عندما تحصل على نوم مناسب ، لن تعاني من الصداع المرتبط بالعين ، ومن المحتمل أن تلاحظ أن رؤيتك تزداد وضوحًا ليلاً ونهارًا.

مع تقدمك في العمر ، قد تظهر مشكلات في الرؤية مثل صعوبة القراءة عن قرب ، أو الحاجة إلى مزيد من الضوء لرؤية الأشياء أو رؤية الأشياء بعيدًا ناهيك عن المشاكل الكبيرة مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين ، والتي يمكن أن تظهر فجأة ومع ذلك ، عندما تحافظ على نمط حياة جيد وتعتني بعينيك في الوقت المناسب، فإن احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة تؤثر على عينيك تقل بشكل كبير.