ضبط مواد غذائية فاسدة وذبح خارج المجازر خلال حملة رقابية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، مشددة على ضرورة وضع الأسعار على كل سلعة والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية على الأسواق بدمنهور، أسفرت الحملة عن ضبط 4 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط كميات من الكبدة المجمدة واللانشون منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى داخلين محلين وسوبر ماركت.
كما تم المرور على عدد كبير من المحلات العامة ومحلات بيع المواد الغذائية والتنبية عليهم بالإعلان عن أسعار جميع المنتجات والالتزام بالأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كانت شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 26 مخبز بمركزى وادى النطرون والدلنجات لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .
من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
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