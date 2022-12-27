وقال الخبير الصحي ، حسبما نقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية، إن هناك خطر أكيد بظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا أو متحورات فرعية جديدة من أوميكرون من الصين ثم تنتشر إلى بقية العالم، وهو أمر لوحظ أيضًا في دول أخرى مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة.

وأضاف الدكتور يانج أن الموجة الحالية التي تجتاح الصين هي الأكبر منذ اندلاع الفيروس الأولي في مدينة ووهان، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن العدوى داخل الصين ستصل إلى ذروتها في منتصف يناير المقبل.

وحث الدكتور يانج المواطنين في سنغافورة على تأجيل أي سفر غير ضروري إلى الخارج في الوقت الحالي، إلا أنه أقر بأنه سيكون من الصعب منع الكثيرين من السفر، حيث امتنع الكثيرون بالفعل لفترة طويلة لدرجة أنهم يتوقون حاليا للسفر، لاسيما خلال الاحتفالات بالعام الصيني الجديد.

وأشار إلى أن هناك بالفعل زيادة ملحوظة في سياحة اللقاحات، حيث يسافر الأشخاص من الصين إلى ماكاو للحصول على لقاحات غير متوفرة لديهم، مضيفا أن الخطوة الرئيسية يجب أن تركز على تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل الصين، بما يشمل تلقي لقاحات معززة للمسنين والفئات الضعيفة.

يشار إلى أن الصين قررت الصين رفع القيود على السفر وتخفيف تدابير الحجر الصحي للوافدين إلى الخارج بدءًا من 8 يناير المقبل، إذ سيحتاج المسافرون فقط إلى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الذي يستغرق 48 ساعة قبل رحلاتهم لدخول البلاد.