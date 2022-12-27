الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج اعتباراً من 8 يناير

أعلنت السلطات الصحية الصينيّة الاثنين إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتباراً من 8 يناير، بعد أن رفعت في مطلع ديسمبر معظم إجراءات مكافحة كوفيد السارية منذ عام 2020.
وقالت لجنة الصحة الوطنيّة في مذكرة أنه اعتباراً من يناير، لن يُطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص سلبي أجري قبل أقل من 48 ساعة من دخولهم الصين.
وكانت قد شهدت الصين ظهور حالات كورونا بين المواطنين مما دعا الحكومة لفرض الإغلاق والأخذ بالإجراءات الاحترازية فيما استقرت أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين وذلك مع إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم في أكثر أحياء العاصمة بكين اكتظاظاً بالسكان، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا
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