الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج اعتباراً من 8 يناير

أعلنت السلطات الصحية الصينيّة الاثنين إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتباراً من 8 يناير، بعد أن رفعت في مطلع ديسمبر معظم إجراءات مكافحة كوفيد السارية منذ عام 2020.



وقالت لجنة الصحة الوطنيّة في مذكرة أنه اعتباراً من يناير، لن يُطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص سلبي أجري قبل أقل من 48 ساعة من دخولهم الصين.