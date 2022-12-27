حصول 33 مدرسة ببنى سويف على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، حصول 33 مدرسة ورضة أطفال على شهادة الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال خطة اعتماد العام 2022، بواقع عدد 6 مدارس بالمرحلة الابتدائية ومدرسة إعدادي و26 روضة من رياض الأطفال على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد التواب، لمناقشة التقرير الوارد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لقطاع التعليم قبل الجامعي، والذي تضمن الإشارة إلى موافقة الهيئة على منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد من المدارس ورياض الأطفال بعد صدور قرارات لها من مجلس إدارة الهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأثنى المحافظ على هذه الخطوة التي تأتي تعتبر ضرورة للارتقاء بالعملية التربوية وتستهدف التحقق من قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق أهدافها وفق رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على تربية الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسؤولية في بناء مجتمعهم، فضلا عن كونها أحد أبرز وسائل التحفيز والتشجيع للمدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز في الأداء

من جهته، أوضح وكيل التعليم أن إجمالي المدارس الحاصلة على شهادة الجودة "خلال عامي 2021 و2022" قد بلغ 41 مدرسة وروضة أطفال منها 8 مدارس العام الماضي بجانب 33 مدرسة ورضة هذا العام، مشيراً إلى أن من أهم معايير الاعتماد للمنشآت التعليمية تشمل: القدرة المؤسسية "الرؤية والرسالة/ القيادة والحوكمة /الموارد البشرية والمادية/ المشاركة المجتمعية/ ضمان الجودة و المساءلة" والفاعلية التعليمية التي تشمل " المتعلم المعلم / المنهج / المناخ التربوى " وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة في جميع المواد الدراسية وتطبيق استمارة حالة المبنى والأمن والسلامة واستمارة الإجراءات الاحترازية.

وحصلت 12 مدرسة وروضة على شهادة الاعتماد بإدارة تعليم بني سويف وهي (مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات" روضة - ابتدائي - اعدادي" مدرسة النهضة الرسمية للغات ابتدائي ومدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية المشتركة ومدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية)،وروضات مدارس ( المنتزه الابتدائية - عمر بن عبد العزيز 2 - محمد أنور حسن الابتدائية المشتركة - الشهيد عماد ممدوح الابتدائية بنات - أحمد زويل الرسمية للغات - محمود حمد الرسمية للغات )

وفي إدارة الواسطى 6 مدارس وروضة وهي : مدرسة العبور 1 الابتدائية المشتركة، وروضات مدارس (الشهيد محمد خليفة - جزيرة المساعدة بنين - عزبة الاسكندراني الابتدائية المشتركة - الشهيد هشام الجمل - افوه الابتدائية الجديدة) ، وفي اهناسيا 6 روضات وهي ( روضة مدرسة بني هاني الابتدائية 1 - روضة شرهى الابتدائية المشتركة - الشهيد رمضان محمد عبد المولى - النويرة الابتدائية بنين - روضة مدرسة عزبة رمزي - روضة مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية)، وفي ناصر 4 روضات ( روضة مدرسة اللواء حسن الحميلي - دلاص المجمعة 1 - الزيتون الابتدائية المشتركة - الشناوية الرسمية للغات )وفي سمسطا روضات ( روضة مدرسة مصطفى كامل 1 الابتدائية - الشهيد فؤاد طه - روضة الشيخ أبو مليح الابتدائية)

وأثنى وكيل الوزارة على هذا الإنجاز مشيدا بالمجهود المبذول من قبل إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية والإدارات التعليمية، موجها التهنئة لجميع المدارس وروضات الأطفال الذين حصلوا على شهادة الاعتماد، مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد في جميع مدارس بني سويف.