حصل وانت نايم.. تفاصيل زلزال غرب الطور × 9 معلومات

كتب محمود راغب

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 هزة أرضية على بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور.

وينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة عن الزلزال وإمكانية تسجيل توابع له وقوته ، كما يلى :

1- سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية اليوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 هزة أرضية

2- الهزة الأرضية كانت علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور

3- الهزة الأرضية كانت الساعة 02:11:02 صباحاًبالتوقيت المحلي

4- الزلزال كان بقوة 5 درجة علي مقياس ريختر على خط العرض: 28.04 شمالا و خط الطول : 33.48 شرقا

5- الزلزال كان على عمق 9.61 كم

6 - ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة

7- لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات

8- متوقع أن يكون لهذا الزلزال توابع تحدث اليوم أو غدا على أقصى تقدير

9- التوابع ستكون قوتها أقل بكثير ولن يشعر بها المواطنين

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.