اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الأبنية التعليمية.. إنشاء 24 ألف فصل دراسى لتقليل الكثافة (تفاصيل)

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:49 ص
حصاد الأبنية التعليمية.. إنشاء 24 ألف فصل دراسى لتقليل الكثافة (تفاصيل) وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى الآن 1670 مشروعا بإجمالى 24799 فصلا، لخفض الكثافة الطلابية ورفع معدلات الاتاحة فى الصفوف الأولى.
 
وأكدت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه جارى العمل حاليًا لعدد (919) مشروعا بإجمالى (14724) فصلا، كما تم إعلان عدد (467) مشروعا بإجمالى (7102) فصل؛ ليصل إجمالى المشروعات التى تم إتخاذ إجراءات بشأنها خلال الفترة من 2021/7/1 حتى الآن عدد (3056) مشروعا بإجمالى (46625) فصلا.
 
وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصرى من مرحلة الطفولة، مشيرًا لدور الهيئة فى بناء المدارس التى تستوعب المواليد الجدد، كما شدد الوزير على ضرورة مواكبة المدارس للتحول الرقمى وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة، وشاشات تكنولوجية تساهم فى عملية التعلم وجذب الطلاب للمدرسة.
 
ووجه الوزير الهيئة بوضع تصور لبناء مدارس صغيرة "small schools" بمواصفات إنشائية ومعايير خاصة بهدف جذب صغار المستثمرين لقطاع التعليم بما يسهم فى زيادة عدد المدارس فى المناطق المزدحمة، والقرى البعيدة لخدمة الطلاب فى هذه المناطق السكنية، وفق معايير وآليات تضعها الهيئة، مشددًا على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالجودة عند وضع المعايير، كما وجه الوزير بالتوسع فى المدارس اليابانية ومدارس النيل والمدارس الرسمية الدولية.
 
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هيئة الأبنية التعليمية، بعمل مراجعة وصيانة جميع المبانى المدرسية التى مر عليها أكثر من 15 عامًا، للتأكد من السلامة والأمان على مستوى الجمهورية.

التربية والتعليم

حصاد الأبنية التعليمية

مدارس صمول سكول

اخبار مصر

خفض كثافات الفصول



الموضوعات المتعلقة

أنشطة حياة كريمة في محافظات الجمهورية.. تنفيذ 840 مشروعا في الأقصر.. الانتهاء من جزء كبير من الأبنية التعليمية للمدارس بدمياط.. التحالف الوطنى: نقدم خدمات ومساعدات للأسر الأكثر احتياجا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 08:47 م

التعليم فى الجمهورية الجديدة.. إنشاء 48 مدرسة جديدة وصيانة 59 بقرى حياة كريمة بالحسينية.. توسيع 614 فصلا جديدا للقضاء على كثافة الطلاب.. نسبة التنفيذ بمشروعات الأبنية التعليمية 97%.. والأهالى يشكرون الرئيس

الأحد، 27 نوفمبر 2022 12:00 م

حياة كريمة بالفيوم.. المحافظ يكلف الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء التراخيص للمدارس

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:03 ص

رئيس "الأبنية التعليمية" للنواب: 9 آلاف مدرسة تحتاج لصيانة والانتهاء منها فى 3 سنوات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:07 م

وزير التعليم: من قدم تقريرا يخالف الواقع حول وضع الأبنية التعليمية سيحاسب.. وتخفيف مناهج رابعة وخامسة ابتدائي دون الإضرار بنواتج التعلم.. تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية إلكترونيا لن يشوبه أي خطأ

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة