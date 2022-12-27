حصاد الأبنية التعليمية.. إنشاء 24 ألف فصل دراسى لتقليل الكثافة (تفاصيل)

كتب محمود طه حسين

نفذت الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى الآن 1670 مشروعا بإجمالى 24799 فصلا، لخفض الكثافة الطلابية ورفع معدلات الاتاحة فى الصفوف الأولى.

وأكدت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه جارى العمل حاليًا لعدد (919) مشروعا بإجمالى (14724) فصلا، كما تم إعلان عدد (467) مشروعا بإجمالى (7102) فصل؛ ليصل إجمالى المشروعات التى تم إتخاذ إجراءات بشأنها خلال الفترة من 2021/7/1 حتى الآن عدد (3056) مشروعا بإجمالى (46625) فصلا.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصرى من مرحلة الطفولة، مشيرًا لدور الهيئة فى بناء المدارس التى تستوعب المواليد الجدد، كما شدد الوزير على ضرورة مواكبة المدارس للتحول الرقمى وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة، وشاشات تكنولوجية تساهم فى عملية التعلم وجذب الطلاب للمدرسة.

ووجه الوزير الهيئة بوضع تصور لبناء مدارس صغيرة "small schools" بمواصفات إنشائية ومعايير خاصة بهدف جذب صغار المستثمرين لقطاع التعليم بما يسهم فى زيادة عدد المدارس فى المناطق المزدحمة، والقرى البعيدة لخدمة الطلاب فى هذه المناطق السكنية، وفق معايير وآليات تضعها الهيئة، مشددًا على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالجودة عند وضع المعايير، كما وجه الوزير بالتوسع فى المدارس اليابانية ومدارس النيل والمدارس الرسمية الدولية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هيئة الأبنية التعليمية، بعمل مراجعة وصيانة جميع المبانى المدرسية التى مر عليها أكثر من 15 عامًا، للتأكد من السلامة والأمان على مستوى الجمهورية.