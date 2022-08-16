اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حياة كريمة بالتعليم.. استهداف إنشاء 100 مدرسة يابانية بالمحافظات.. فيديو

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:04 م
حياة كريمة بالتعليم.. استهداف إنشاء 100 مدرسة يابانية بالمحافظات.. فيديو حياة كريمة

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تضع مبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى التعليم على رأس أولوياتها، ندى خضر مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة قالت: إن محور التعليم من أهم المحاور الخاصة بالمشروع القومى لحياة كريمة كونه يخدم بناء الإنسان.
 
وأضافت أن أعمال المبادرة ترفع كفاءة المبانى التعليمية حيث تم افتتاح 4500 فصل وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 75 فصلا بمرحلة رياض الأطفال وداخل 11 محافظة وتم إنشاء وافتتاح 12 فصلا بالتعليم المجتمعى لحل مشكلة المتسربين من التعليم ومحو أمية 68 ألف دارس.
 
وتستهدف المبادرة الرئاسية إنشاء 14 ألف فصل لتخفيف كثافة الفصول وإنشاء 1200 مدرسة مجتمع مدنى، كما تم الانتهاء من 188 مشروعا تعليميا بتكلفة تتخطى مليار جنيه.
 
وأشارت إلى إطلاق فصول محو الأمية الرقمية لمنح الراغبين فيها شهادات معتمدة وأن هناك مشروعات خاصة بالمدارس اليابانية حيث تستهدف المبادرة إنشاء 100 مدرسة يابانية بمحافظات حياة كريمة لنقل التجربة اليابانية فى التعليم إلى مصر.
 

حياة كريمة

التعليم

100 مدرسة يابانية

محافظات مصر



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