تموين الأقصر: مطحن الاتحاد يخدم 153 مخبزا بالأقصر بطاقة 150 طن دقيق يوميا

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل على قدم وساق لمتابعة توفير الدقيق المدعم للمخابز وتوفيره للمواطنين على مدار الساعة، حيث يقدم مطحن الإتحاد لإنتاج الدقيق المدعم بمدينة الأقصر والتابع لوزارة التموين دعم كبير للمخابز بإجمالى 153 مخبز حول مدينة الأقصر.

ويضيف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم متابعة العمل يومياً فى المطحن الذي يعمل بطاقة 150 طن دقيق يومياً، لتوفير أطنان الدقيق المدعم لـ153 مخبز بمدينة الأقصر، مشدداً على أنه خلال موسم حصاد وتوريد القمح تم عمل أول مركز لتجميع القمح فى مدينة الأقصر داخل المطحن لخدمة المزارعين بالمناطق المحيطة بالمدينة.

فيما يقول بركات محمد نادى القاضي رئيس قطاع مطاحن الأقصر، إن خلال الفترة الماضية تم توريد القمح بقرار من الدكتور على المصيلحى وزير التموين، لإنشاء أول مركز لتجميع القمح المحلى بوسط مدينة الأقصر فى مطاحن الإتحاد، وذلك عقب مطالبات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإنشاء المركز للتخفيف عن المزارعين والأهالي فى مناطق شمال المحافظة البعيدة عن أماكن التخزين بإسنا وأرمنت.

ويضيف رئيس قطاع مطاحن الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مركز تجميع القمح بمدينة الأقصر، تم افتتاحه هذا الموسم للتخفيف على المزارعين والموردين بمدينة الأقصر والقرى التابعة له، موضحاً أن عملية توريد القمح تمر بعدة مراحل تبدأ بعملية سحب عينات من الأقماح من خلال اللجنة التى تضم مندوب من التموين والزراعة وسلامة الغذاء وأمين المركز، وبعد التأكد من سلامة القمح والتأكد من أنه حديث تتم عملية وزن السيارة المحملة بالأقماح على الميزان ليتم تفريغها بعد ذلك ووزنها فارغة مرة أخرى، مؤكداً أنه يتم نقل كميات الأقماح إلى الأماكن التي خصصتها وزارة التموين وهى شونة أرمنت وشونة وبنكر إسنا.

فيما أكد المهندس ياسر فوزي مدير عام بالمطحن، أن الطاقة الإنتاجية لمطحن الإتحاد تبلغ نحو 150 طن دقيق يومياً، مشيراً إلي أن المطحن يقوم بالتوريد لعدد 153 مخبز في مدينة الأقصر يومياً، بالإضافة إلي مستودعات الدقيق بمدن الزينية والبياضية والطود والقرنة.



العمال خلال تأدية عملهم داخل مطحن الإتحاد للدقيق



توفير كميات الدقيق المعم بمطحن الإتحاد



مطحن الإتحاد يخدم 153 مخبز بمدينة الأقصر بطاقة 150 طن دقيق يومياً