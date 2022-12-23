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تموين الأقصر تضبط 6 أطنان أرز بدون سعر وكميات من السلع الغذائية بمخازن.. صور

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 02:15 م
تموين الأقصر تضبط 6 أطنان أرز بدون سعر وكميات من السلع الغذائية بمخازن.. صور جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة مكبرة بنطاق مدينة إسنا بالاشتراك مع مباحث التموين ومباحث مركز إسنا، للتأكيد على التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة فى الأسعار، وذلك بإشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط إجمالى عدد 67 جوال أمونيوم بيكربونات النشادر زنة الجوال 25 كيلو جرام متحجر ويشتبه فى صلاحيتها للاستخدام بإجمالي وزن 1675 كيلو جرام، وعدد 180 كرتونة مكرونة بكل كرتونة عدد 20 كيس زنة الكيس 250 جراما بإجمالي وزن 900 كيلو جرام، وكذلك عدد 255 لفه جبنة فيتا بكل لفة عدد 27 علبة زنة 250 جراما بإجمالي عدد 6075 علبة،  وجميع ما تم ضبطه كان بداخل مخزن بدون ترخيص وغير مصحوب بالفواتير وتم التحفظ عليها.

كما تم ضبط إجمالي عدد 6210 كيلو جرامات أرز أبيض معبأ وغير مدون عليه سعر البيع بداخل مركز تعبئة وتغليف بدون ترخيص أو مستندات وحيازة سلعة استراتيجية وحجبها عن الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة، حيث شارك فى الحملات كلا من عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين، وعبد العظيم النوبى، ومحمود أبو الوفا مفتشي التموين، وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية على التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة فى الأسعار.

فيما كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن حصاد مجهودات المديرية على مدار 15 يوماً الأولى خلال شهر ديسمبر الجارى، حيث تم صرف 39 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، ومنحة الرئيس بمبلغ 38 مليون جنيه بنسبة 68 %  بموجب البطاقات التموينية، وذلك بناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية، وخاصة سلعة الأرز الحر، والتأكد من عدم إخفاء السلع بهدف زيادة أسعارها.

تموين الأقصر تضبط 6210 كيلو أرز بدون سعر
تموين الأقصر تضبط 6210 كيلو أرز بدون سعر

 

ضبط سلع غذائية فى مخازن بالمخالفة للقانون
ضبط سلع غذائية فى مخازن بالمخالفة للقانون

 

جانب من ضبط السلع فى المخازن بالأقصر
جانب من ضبط السلع فى المخازن بالأقصر

 


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