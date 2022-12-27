تموين الأقصر تضبط 2.5 طن طن أرز أبيض بدون مستندات فى حملات موسعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط 2.5 طن أرز أبيض بدون مستندات أو فواتير وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث خرجت الحملات بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار وأثناء مرورنا بناحية العوامية بندر الأقصر، لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم ضبط 2.5 طن أرز أبيض بدون مستندات أو فواتير، وذلك فى حملات بالإشتراك مع مباحث التموين الرائد عمرو بدران رئيس مباحث، لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن ومكافحة الغش التجاري والتدليس، والتأكد من جودة وصلاحية ومصدر السلع والبيع بالسعر الرسمى، حيث تشكلت لجنة من المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة، وأيمن رمضان مدير تموين البندر، وتم ضبط أحد المخازن لحيازته عدد 2.5 طن أرز أبيض بدون مستندات أو فواتير أو مصدر حيازه، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وكان قد قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة مكبرة بنطاق مدينة إسنا بالاشتراك مع مباحث التموين ومباحث مركز إسنا، للتأكيد على التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة فى الأسعار، وذلك بإشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط إجمالي عدد 67 جوال أمونيوم بيكربونات النشادر زنة الجوال 25 كيلو جرام متحجر ويشتبه فى صلاحيتها للاستخدام بإجمالي وزن 1675 كيلو جرام، وعدد 180 كرتونة مكرونة بكل كرتونة عدد 20 كيس زنة الكيس 250 جرام بإجمالي وزن 900 كيلو جرام، وكذلك عدد 255 لفه جبنة فيتا بكل لفة عدد 27 علبة زنة 250 جرام بإجمالي عدد 6075 علبة، وجميع ما تم ضبطه كان بداخل مخزن بدون ترخيص وغير مصحوب بالفواتير وتم التحفظ عليها.

كما تم ضبط إجمالي عدد 6210 كيلو جرام أرز أبيض معبأ وغير مدون عليه سعر البيع بداخل مركز تعبئة وتغليف بدون ترخيص أو مستندات وحيازة سلعة استراتيجية وحجبها عن الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة، حيث شارك فى الحملات كلا من عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين، وعبد العظيم النوبى، ومحمود أبو الوفا مفتشي التموين، وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية على التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة فى الأسعار.



تموين الأقصر تضط 2.5 طن طن أرز أبيض بدون مستندات



جانب من كميات الأرز الأبيض فى الحملات بالأقصر



ضبط 2.5 طن طن أرز أبيض بدون مستندات فى حملات بالأقصر



