تصدير 55 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحري للهند على متن السفينة أبو الأبيض

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، عن تصدير 55 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحرى لدولة الهند على متن السفينة أبو الأبيض، وأكد المركز الأعلامى للهيئة أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن.

وأكدت الهيئة أن تم تداول 68 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 847 شاحنة و 83 سيارة، وشملت حركة الواردات 3 الاف طن بضائع، و483 شاحنة، و59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 65 ألف طن بضائع، 364 شاحنة و 24 سيارة .



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينة ابو الابيض وعلى متنها 55 ألف طن فوسفات متجهة للهند، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية ،دليلة وبوسيدون اكسبريس.



كما تم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة و219 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانئها المختلفة .



وكان أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أمس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و841 شاحنة و38 سيارة.



وشملت حركة الواردات امس 4500 طن بضائع، و401 شاحنة، و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و440 شاحنة و18 سيارة.