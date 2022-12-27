تايوان تمدد فترة الخدمة العسكرية الإجبارية من 4 أشهر إلى عام واحد فى 2024

تايبيه (أ ش أ)

اعلنت رئيسة تايوان تساى إنج ون تمديد مدة الخدمة العسكرية الإجبارية من أربعة أشهر إلى عام واحد، حيث إن البلاد يجب أن تستعد لمواجهة التهديدات المتزايدة.

وقالت رئيسة تايوان - في مؤتمر صحفي نقله راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، إن الخدمة العسكرية الحالية التي تبلغ مدتها أربعة أشهر ليست كافية للاستجابة للوضع المتغير باستمرار والسريع، مضيفة أنها قررت تمديد الخدمة العسكرية لمدة عام واحد؛ اعتبارا من عام 2024. وكانت حكومة تايوان قد قالت - أمس - إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية بينها طائرات مقاتلة ومسيرة، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وفى وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء النشاط العسكرى الصينى، الذى وصفه بـ"الاستفزازى والمزعزع للاستقرار"، بالقرب من جزيرة تايوان.

وكانت الحكومة التايوانية قد أعلنت - أمس - أن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات دون طيار، دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن وزارة الدفاع التايوانية، أعلنت أن الصين أرسلت عددا قياسيا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية.