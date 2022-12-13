تايوان: الصين ترسل عددا قياسيا من القاذفات ذات القدرات النووية لمنطقتنا الجوية

وقالت الدفاع التايوانية في بيان نقلته صحيفة (تايوان نيوز) التايوانية، أنها رصدت 29 طائرة صينية وثلاث سفن حربية حول تايوان، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تشمل 18 قاذفة من طراز "إتش-6" H-6 ذات القدرات النووية.

وأضاف البيان أنه من أصل 29 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، تم رصد 21 طائرة في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية ، بما في ذلك 18 قاذفة من طراز Xian H-6 وطائرة مقاتلة من طراز شينيانج J-11 وطائرة استطلاع شنشي Y-8 وطائرة حربية مضادة للغواصات من طراز شنشى Y-8 ، مؤكدا أنه لم تعبر أي طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت.