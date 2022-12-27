اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

المغرب.. متحف افتراضى لتوثيق إنجاز "أسود الأطلس" خلال نهائيات كأس العالم بمونديال قطر

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:59 ص
المغرب.. متحف افتراضى لتوثيق إنجاز "أسود الأطلس" خلال نهائيات كأس العالم بمونديال قطر منتخب المغرب
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب، عن إطلاق متحف افتراضي، يضم صور وفيديوهات إنجاز "أسود الأطلس"،  خلال نهائيات كأس العالم فى مونديال قطر 2022. 
 
ويتضمن هذا المتحف الرقمي الذي أطلق عليه "نية مغربية"، جميع الصور والفيديوهات الرسمية للمنتخب بالإضافة، إلى الصور والمقاطع التي التقطتها الجماهير المغربية، لتوثيق لحظات الفرح والاحتفال، خلال نهائيات كأس العالم، التي عرفت مشاركة متميزة للمنتخب المغربي.
 
كما يضم المتحف بحسب بيان للوزارة، صور وفيديوهات الاستقبال الشعبي الرسمي للاعبي منتخب المغرب بالعاصمة الرباط، بعد عودتهم من قطر واستقبالهم من طرف العاهل المغربي رفقة أمهاتهم.
 
وسيبقى هذا المتحف، "مفتوحا أمام الجميع، لإضافة صور وفيديوهات، تخلد لهذا الإنجاز التاريخي، حتى تبقى هذه اللحظات موثقة ورهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين"، بحسب البيان.
 
وبصم المنتخب المغربي على مشاركة تاريخية في مونديال قطر، ببلوغه دور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي، بعد فوزه على منتخبي بلجيكا وكندا في دور المجموعات، ثم إسبانيا والبرتغال في دوري الثمن والربع تواليا، قبل الإقصاء أمام المنتخب الفرنسي.

المغرب

متحف

متحف افتراضى

نهائيات كأس العالم

مونديال قطر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة