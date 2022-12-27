أعلن المجلس الوطنى الفلبينى للحد من آثار الكوارث وإدارتها اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية فى وسط وجنوب الفلبين إلى 17 قتيلا .
وذكر المجلس - في تقرير أوردته قناة (إيه بي إس-سى بى إن) الفلبينية فى نشرتها باللغة الإنجليزية - أنه تم الإبلاغ عن 9 قتلى في شمال مينداناو، و5 في منطقة "بيكول"، قتيلين في "فيساياس الشرقية"، علاوة على قتيل فى شبه جزيرة "زامبوانجا " .
كما أفادت السلطات بإصابة 8 أشخاص وفقدان 27 شخصا آخرين جراء الفيضانات. فيما تضررت إجمالي 48 ألفا و358 أسرة، أغلبها في مناطق بيكول وفيساياس الشرقية وشمال مينداناو .
وساءت أحوال الطقس في الوقت الذي تستعد فيه الفلبين - البلد المعرض للكوارث والذي يبلغ تعداده 110 ملايبن شخص أغلبهم مسيحيون كاثوليك - لإجازة عيد الميلاد حيث يسافر ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للم شمل الأسرة خلال هذه المناسبة الهامة.
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