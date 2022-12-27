"القابضة للمياه" و"الوكالة الألمانية" تُطلقان مسابقة "أبطال المياه" لترشيد الاستهلاك

كتب أحمد حسن

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى نيابة عن الحكومة الألمانية GIZ، مسابقة إلكترونية تفاعلية، وأغنية "أبطال المياه" عن ترشيد استهلاك المياه ، عبر صفحة الفيسبوك "كل نقطة بتفرق"(https://fb.watch/hEcQYgV15W/?mibextid=RUbZ1f).

وتهدف المسابقة لنشر السلوكيات الصحيحة والمُثلى فى التعامل مع المياه، من خلال أغنية يقدمها شخصية بطل خارق يدعى "سوبر كيميت"، ويوجه من خلال كلمات وحركات الأغنية رسائل الحفاظ على المياه والبيئة.