القابضة لمياه الشرب تعلن فصل الخدمة 12 ساعة عن عدة مناطق في دمياط

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن فصل الخدمة غدا في التاسعة صباحا وعلى مدار 12 ساعة بعدة مناطق بنطاق المحافظة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة لبعض الخطوط المغذية لتلك المناطق.

وتضمن الإعلان فصل الخدمة عن مدينة دمياط ، بسبب انشاء خط 800 مم بأحد المناطق وسط المدينة، واضاف البيان أيضا أن مدة انقطاع خدمات مياة الشرب عن المناطق المتأثرة 12 ساعة تبدأ منذ التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، كما تضمن البيان أيضا مناشدة التالى بتوفير احتياجاتهم وتخزينها قبل فصل الخدمة.

ومن جانبه شدد العميد مهندس خالد جمال الدين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن هناك خطة يتم اتباعها لتطوير خدمات محطات مياة الشرب على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه سيتم متابعة مراحل تنفيذ هذه الأعمال التي تستقبلها المحافظة اولا بأول.

واضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن المحافظة تشهد طفرة في قطاع مياة الشرب وكذلك الصرف الصحي، موضحا أن مشروعات مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، كانت لها أثرا كبيرا في هذا الامر، مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من عظة مشروعات تابعة للمحافظة وإدخالها الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وعن خطة الشركة لمواجهة نوات الأمطار أوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بدمياط، أنه تم توزيع معدات الشركة بشوارع المحافظة والميادين العامة للتعامل الفوري مع تراكمات مياة الأمطار،مشيرا إلي أنه تم تزويدها بفرق مدربة من أجل التعامل بالشكل المطلوب مع تلك التراكمات، موضحا أن هناك تنسيق قوي بين الشركة وكافة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة من أجل تنفيذ خطة المحافظة بالشكل اللائق للتصدي لسنوات الأمطار.