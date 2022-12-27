القابضة للسياحة: تعيين وائل يوسف رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لـ"جسور"

كتب عبد الحليم سالم

أصدرت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والتجارة ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قرارا بتعيين الدكتور وائل يوسف رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور"، حيث كان يشغل منصب العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

كشف الدكتور وائل يوسف لـ"اليوم السابع" أن "جسور" تركز على مشروعها المتعلق بالتصدير لأفريقيا على وجه الخصوص وبقية دول العالم وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام الذى كلفه بتك المهمة، لا سيما أن اسم " النصر للتصدير والاستيراد" له جذور تاريخية فى قارة أفريقيا، ويحظى بثقة كبيرة عبر سنوات ماضية علاوة على الدعم الكبير من وزير قطاع الأعمال العام.

أوضح يوسف أن الغاية المثلى مضاعفة الصادرات، بالتوافق مع خطة الدولة ؛لزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار، من خلال الوصول لمختلف الأسواق الأفريقية والأسواق العالمية عبر آليات متكلمة لتشجيع كافة المصنعين والمصدرين عبر خط جسور الممتد من ميناء السخنة إلى ميناء مومباسا فى كينيا، ومنه إلى مختلف المراكز اللوجستية المصرية.

يشار أن وزارة قطاع الأعمال العام، دشنت مشروع جسور التجارة، انطلاقا من خط ملاحى يربط بين ميناء السخنة وميناء مومباسا من خلال الشكل الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد، تحت شعار "نعبر العالم"، حيث تم وضع نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجستية للمتعاملين فى التجارة الخارجية، بجانب التركيز على تشجيع صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم.

وتم تطوير منصة إلكترونية تحتوى على كتالوج إلكترونى لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، كما تم توفير خدمات نقل ولوجستيات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

علاوة على مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة لتشمل ليس فقط القارة الأفريقية بل مختلف الأسواق العالمية، ليتم فتح 16 مركزًا خارجيًا بينها 2 فى شرق أفريقيا.