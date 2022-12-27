السجن 10 سنوات لربة منزل بعد إدانتها بقتل زوجها فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وإسلام خليل إبراهيم، وبحضور هشام سلامة أبو سيف، وكيل النيابة، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، المتهمة (إ.ف.م-59 سنة)، ربة منزل، من منطقة باغوص بمدينة الفيوم، بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانتها بقتل زوجها (م. م.ح.ا)، بطعنه بسكين عدة طعنات، طمعا في الميراث، وظنها بأنه ينوى الزواج بأخرى.

بدأت الواقعة، في الدعوى التي حملت رقم 5828 لسنة 2022م جنح/ ثان الفيوم، والمقيدة برقم 996 لسنة 2022م كلي الفيوم، في 14 يناير من العام الجارى، بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، عندما تلقت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الفيوم بلاغا من شرطة النجدة من المواطن "محمد.أ.م-محام)، بأنه عندما توجه إلى مسكن خالته، تلبية لاستغاثة أحد الجيران، فتح الباب ولاحظ وجود جرح قطعي ببطن خالته، وزوجها في حالة إغماء.

توجهت الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لذكر في العقد السابع من العمر، ملقاة عارية بدورة المياه بالشقة، وتبين وجود ثلاث طعنات من الجانب الأيسر بالبطن، ونقلت سيارة الإسعاف المجني عليه، إلى مشرحة المستشفى العام، وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة، ونقلت زوجته إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين وجود جرح بالبطن طوله 4 سم، واشتباه أنه نزيف، وجرح باليد اليمنى، وآخر قطعي بالبطن من الناحية الأمامية، طوله 6 سم، واشتباه نزيف بالبطن، وتهتك بالأمعاء، وخرجت بناء على طلب أهليتها.

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، وأجرت المباحث التحريات، وتبين أن المتهمة، أقدمت على قتل زوجها ، بعدة دوافع واهية، بحسب النيابة، بين الحصول على نصيبها من الميراث، وأنه تعدى عليها لفظيا، واعتزامه على حقه الشرعي بزواجه من أخرى، فبيتت النية على التخلص منه، وخططت لذلك، فأعدت سكينا، وانتهزت الفرصة بدخوله لدورة المياه، للاستحمام، فهاجمته بسكينا، ووجهت له عدة طعنات حتى سمعت صوت حشرجة الموت، وبعد أن أيقنت مفارقة روحه للحياة، مكثت بجواره عدة ساعات منتظرة حضور ذويها، لتبدو أنه مغلوب على أمرها.

باشرت النيابة التحقيق، والاستماع إلى الشهود، وتحريات المباحث، وأحالت الدعوى، إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي تداولت القضية في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها السابق.