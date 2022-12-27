السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المخدرات بمدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر وحيازته سلاح أبيض.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وبحضور محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وتضمن أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات، بأنه بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز جوهراً مخدراً حشيش بقصد الاتجار، كما أحرز سلاحاً أبيض كتر دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية في أنه وحال المرور الأمني لنقيب شرطة التابعة لدائرة مركز الشرطة ومتابعة المفرج عنه، حيث شاهده يقف أسفل العقار ممسكاً بسلاح أبيض شفرة كتر ويعبث بها، وما أن شاهد قوة الشرطة حتى لاذ بالفرار فتعقبه الضابط وتمكن من ضبطه واستخلاص السلاح الأبيض من يده، وبتفتيشه عثر على عبوة تبغ تحتوي على ثماني قطع بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة