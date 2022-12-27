السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المخدرات بمدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه ب الاتجار في الحشيش المخدر وحيازته سلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وبحضور محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وتضمن أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات، بأنه بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز جوهراً مخدراً حشيش بقصد الاتجار، كما أحرز سلاحاً أبيض كتر دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية .