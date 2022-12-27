الداخلية تضبط 5 شركات ومصانع غير مرخصة خلال حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية" وأمكن ضبط عدد 5 قضايا عبارة عن (4 شركات – مصنع) لتصنيع والإتجار فى الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية "بدون ترخيص"، بإجمالى مضبوطات بلغت ( 69 طن أعلاف مواشى – 150 طن مواد خام لتصنيع الأعلاف "بدون بيانات" – 30 طن خليط زوائد – 75 طن فوسفات كالسيوم – 3 طن أحماض وكبريت وأحماض نيتريك سماد زراعى – 1292 لتر مخصبات زراعية – 2280 عبوة مبيدات زراعية متنوعة – 5 طن سلفات ماغنسيوم – 730 عبوة مخصبات زراعية متنوعة) ، بدون تراخيص وبيانات.