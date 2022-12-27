الداخلية تضبط 5 شركات ومصانع غير مرخصة خلال حملات أمنية مكبرة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة (المنوفية).
أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية" وأمكن ضبط عدد 5 قضايا عبارة عن (4 شركات – مصنع) لتصنيع والإتجار فى الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية "بدون ترخيص"، بإجمالى مضبوطات بلغت ( 69 طن أعلاف مواشى – 150 طن مواد خام لتصنيع الأعلاف "بدون بيانات" – 30 طن خليط زوائد – 75 طن فوسفات كالسيوم – 3 طن أحماض وكبريت وأحماض نيتريك سماد زراعى – 1292 لتر مخصبات زراعية – 2280 عبوة مبيدات زراعية متنوعة – 5 طن سلفات ماغنسيوم – 730 عبوة مخصبات زراعية متنوعة) ، بدون تراخيص وبيانات.
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