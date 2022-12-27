البورصة تعلن عقد جلسات تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول

كتب هانى الحوتى

أعلنت ا لبورصة المصرية ، عقد جلسات تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 4، و5 يناير المقبل، وذلك من الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة والنصف بقاعة التداول بمقر ا لبورصة المصرية

وتتضمن التعديلات التالية: أولاً: تعديلات حساب سعر الإقفال اللحظي MVWA؛ لحساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول يشترط أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات هو 300,000 جنيه للسوق الرئيسي/150,000 جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول ويكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية/العمليات المنفذة مرجحة بالكميات لأخر عملية/عمليات تحقق هذا الشرط بالجلسة.

وفي حالة عدم تحقيق شرط الحد الأدنى لقيمة التنفيذات خلال جلسة التداول يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو سعر الإقفال اللحظي.

ثانياً: تعديلات سعر الإقفال اليومي، تم إضافة شرط لكي يتم اعتماد السعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال (Close Auction) كسعر إقفال يومي للورقة المالية، ويشار إليه بالشرط (Y±) وهو نسبة محددة لا يتخطاها سعر الإقفال اليومي Close price محسوبة من آخر سعر إقفال لحظي MVWAP.

وبالتالي يكون سعر الإقفال اليومي كما يلي:السعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال بشرط عدم تخطي النسبة المحددة (Y±) أو أخر سعر إقفال لحظي MVWAP محسوب خلال جلسة التداول، أو السعر المرجعي Reference Price للورقة المالية في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي.