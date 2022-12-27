اليوم السابع
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البورصة المصرية إجازة يوم الأحد المقبل بمناسبة عطلة البنوك

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:20 م
البورصة المصرية إجازة يوم الأحد المقبل بمناسبة عطلة البنوك البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد الموافق 1 يناير عام 2023 إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك.
 
والبورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
 
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

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