اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 07:04 م
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اعتماد 8 مدارس جديدة بالغربية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 05:56 م
اعتماد 8 مدارس جديدة بالغربية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان له، إنه صدر قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد 8 مدارس جديدة بالغربية، ليصبح عدد المدارس المعتمدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 179 مدرسة، ومن المنتظر اعتماد 91 مدرسة أخرى لم يصدر القرار بشأنهم.
 
وأشار إلى أن المدارس الثمانية التي تم اعتمادها مؤخرا، هى روضة الشهيد محمد على عبود الابتدائية الجديدة بالشوكا (شرق المحلة)، روضة مدينة العمال للتعليم الأساسي بنين، روضة الشهيد محمد فضل الله شامة (غرب المحلة)، مدرسة محلة زياد ع بنات، روضة محلة خلف (سمنود)، السيدة صفية الثانوية الفنية الصناعية للبنات، روضة التحرير الابتدائية (بسيون)، وروضة مدرسة بلال بن رباح (كفر الزيات).
 
وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والادارات التعليمية على الجهد المبذول، متمنيا دوام التوفيق للجميع.
 
وكان قد عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة اجتماعا مع المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالغربية، وذلك لمناقشة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى حياة كريمة، بحضور  نجوى العشيري السكرتير العام وأعضاء المكتب الفنى.
 
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف 15 مشروعا جارى العمل بهم داخل قرى زفتى، تتنوع ما بين محطات رفع، شبكات انحدار، خطوط طرد، وصلات ومحطات معالجة، حيث شدد المحافظ على الانتهاء من كافة الأعمال المدنية لحين ورود الأجهزة والمعدات.

 


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