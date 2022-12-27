وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض النتائج واللوحات الزيتية بإدارة زفتى

الغربية عادل ضرة

افتتح ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، معرض النتائج واللوحات الزيتية والمعرض الدائم للتربية الفنية، والمقام بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة زفتى التعليمية، بحضور جيهان مصطفى، مدير عام الإدارة، محمد حموده، مدير إدارة الأمن، عبد الوهاب دغش، وكيل الإدارة التعليمية، خالد حسن، موجه عام التربية الفنية، والسيد دنيا، موجه أول إدارة زفتى التعليمية.

وخلال تفقده للمعرض، أشاد وكيل الوزارة بالمعروضات الفنية المتميزة بمعرض النتائج، وكذلك المعروضات الفنية بالمعرض الدائم للتربية الفنية، والذي ظهر فيه الإبهار الفني بالمعروضات الفرعونية التي زينت جوانب المعرض.

من ناحيه أخرى شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات انطلاق تصفيات مسابقة التحدث بالفصحى على مستوى المديرية، والتي تقام بمدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولي الثانوية العسكرية (الأحمدية الثانوية سابقاً)، بإشراف وتنفيذ توجيه عام اللغة العربية بالمديرية، وتنسيق إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

وقد ضمت المسابقة جميع الطلاب الفائزين الذين اجتازوا الاختبارات في الإدارات التعليمية العشر، وحققوا الفوز على إدارتهم، حيث شارك في التصفيات من المرحلة الإعدادية 14 طالب وطالبة، ومن المرحلة الثانوية 11 طالب وطالبة، وسيتم إعلان النتيجة النهائية للتصفيات على مستوى المديرية، تمهيداً لتصعيد الفائزين للمشاركة في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية نهاية شهر يناير المقبل.

رافق وكيل الوزارة خلال الفعاليات،محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وحسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية.