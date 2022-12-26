اليوم السابع
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وفد من مجلة نور يزور أطفال الأقصر ويفند لهم الأفكار المتطرفة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:13 ص
وفد من مجلة نور يزور أطفال الأقصر ويفند لهم الأفكار المتطرفة الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور للاطفال خلال حديثها مع الأطفال
كتب ــ لؤى على

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التقى وفد مجلة «نور» للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضمن قافلتها لمدينة الأقصر بطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من معهد بنين الأقصر، ومعهد بنين الاقالته، ومعهد المريس، ومعهد الحاج صالح، ومعهد الأقصر الجديد، بمقر إدارة التدريب بالمنطقة الأزهرية.
 
شهد اللقاء نقاشًا حول كتاب «طاقة نور»، وتفنيده الأفكار المتطرفة، التي تروجها الجماعات المتطرفة، وتم إجراء حوار مفتوح والتعريف بجميع إصدارات مجلة «نور» للأطفال، وإنتاجاتها من المسلسلات الكارتونية والأغانى.
 
قام وفد المجلة بزيارة معهد نجع الطويل الابتدائي، ومعهد الأقصر، وتم عقد ورش عمل وتعريف الطلاب بما تقدمه مجلة «نور» وما تحتويه، وتبع ذلك استعراض فقرات اكتشاف المواهب والابتكارات، التي قام بها طلاب المعاهد من إلقاء الشعر والإنشاد والرسم والقراءة.
 
في لقاء آخر بمدرسة أبوالعلا بنجع الخطباء بالأقصر، قدم الطلاب العديد من الفقرات الفنية والعروض المسرحية، التي لاقت استحسان أعضاء القافلة، وتم توزيع المجلة على الأطفال والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء القافلة.
 
كما زارت قافلة مجلة نور، التي تصدر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر؛ دعما لمحاربي مرض السرطان.
 
وأشاد مسئولو المجلة بالصرح الطبي العملاق بصعيد مصر والذي يخفف العناء عن أهالي الصعيد وطالبوا أسرة المجلة وأصدقاء نور والشعب المصري بتوجيه الدعم المادي والمعنوي للمستشفى؛ لمواصلة الدعم لمحاربي مرض السرطان، ولرسم الابتسامة على وجوههم ورفع روحهم المعنوية والترفيه عنهم، ولدعم جهود المستشفى. 
 
ضم وفد المجلة الكاتب عبدالمنعم حسين، نائب رئيس التحرير، وأحمد عبدالحميد، المدير العام، وعبدالمجيد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، وضياء الهمامي، أمين عام فرع المنظمة بالاقصر، وعمرو ربيع، مدير العلاقات الخارجية لمجلة «نور».
 

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

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الاقصر



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