اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:58 م
أكرم القصاص
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"الفطرة السوية وختان الإناث" موضوعات بمجلة نور لم تتناولها صحافة الطفل من قبل

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:42 م
"الفطرة السوية وختان الإناث" موضوعات بمجلة نور لم تتناولها صحافة الطفل من قبل عدد مجلة نور
كتب لؤى على

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تطلق مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، حملة توعية مجتمعية ضد ختان الإناث من خلال قصة "انتصار فتاة من إدكو" تناقش ماهية موضوع ختان الإناث وأضراره النفسية والاجتماعية على الفتيات وموقف الإسلام منها، يأتي ذلك إيمانا بأهمية دور المجلة في طرح موضوعات جديدة هامة لم تتطرق لها صحافة الطفل، لتحقيق رسالتها للتنوير وبناء شخصية سوية لأطفالنا.
 
وسبق وأن قدمت المجلة موضوع الفطرة السوية والتي تم تناولها من خلال توضيح الهيئة السليمة للإنسان، حيث خلق الله الذكر والأنثى عليها لتعمير الكون. 
 
كما تناولت المجلة موضوعات توعوية من خلال قصص نور وطاقة نور والتي تحث الأطفال على التفكير والتحليل لكل ما يشاهدونه على الإنترنت والمنصات الغربية وطالبتهم أن يأخذوا من الغرب ما يناسبنا من ثقافات وينبذوا ما يتعارض مع قيمنا وهويتنا.
 
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منظمة خريجى الازهر

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

مجلة نور

مجلة نور للاطفال

ختان الاناث



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