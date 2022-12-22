قافلة مجلة نور تزور صرح شفاء الأورام بالصعيد دعمًا لمحاربى مرضى السرطان

زارت قافلة مجلة نور، التى تصدر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر؛ دعما لمحاربى مرض السرطان.

وأشاد مسؤولو المجلة بالصرح الطبى العملاق بصعيد مصر والذى يخفف العناء عن أهالى الصعيد وطالبوا أسرة المجلة وأصدقاء نور والشعب المصرى بتوجيه الدعم المادى والمعنوى للمستشفى؛ لمواصلة الدعم لمحاربى مرض السرطان، ولرسم الابتسامة على وجوههم ورفع روحهم المعنوية والترفيه عنهم، ولدعم جهود المستشفى.

ضم وفد المجلة الكاتب عبدالمنعم حسين، نائب رئيس التحرير، وأحمد عبدالحميد، المدير العام، وعبدالمجيد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، وضياء الهمامى، أمين عام فرع المنظمة بالاقصر، وعمرو ربيع، مدير العلاقات الخارجية لمجلة «نور».

كما أطلقت مجلة «نور» للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، قافلة إلى محافظة الأقصر، فى إطار خطتها للتواصل مع جميع الأطفال والشباب بمختلف المحافظات، وعمل جلسات حوارية معهم حول أبرز القضايا على الساحة، وأهمية القراءة والثقافة والمواطنة والتعايش، ونبذ الأفكار المتطرفة، وكيفية مواجهة الشائعات.

زارت القافلة ساحة الطيب بالقرنة، ومكتبة الأزهر فرع القرنة، وتم إجراء حوار مفتوح مع الأطفال، وشهد اللقاء عمل مسابقات للطلاب بعنوان: «ماذا لو؟»، والتى بيّنت من خلالها إدراك ووعى طلاب الأزهر، وما تعلموه من تعاليم الدين الإسلامى، التى تمد يد العون وترسخ الأخلاق الحميدة، وتم عمل استطلاع للرأى للمشاركين عما يقوم الطلاب بقراءته، وما يشاهدونه فى التلفاز، والشخصيات الكارتونية المحببة لديهم، وقنوات الأطفال التى يشاهدونها.

فى نهاية اللقاء عبر الأطفال عن حبهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مرددين اسمه، مقدمين التحية والتقدير لفضيلته، رافعين أعلام مجلة نور، التى تحمل علم مصر وشعار الأزهر الشريف، ومجلة «نور» هدية الأزهر لأطفال العالم.

ضمت القافلة د. نهى عباس، رئيس تحرير المجلة، والكاتب والشاعر عبدالمنعم حسين، نائب رئيس التحرير، وأحمد عبدالحميد، المدير العام، وعبدالمجيد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، وخالد الجابرى، مدير عام المكتبات الأسبق، وعمرو ربيع، مدير العلاقات الخارجية لمجلة «نور»، وأحمد الحسينى ومحمد إبراهيم،ورافقهما ضياء الهمامى امين عام فرع المنظمة بالاقصر،ورفاعى دهيس منسق إعلامى وإدارى الفرع.