"هدفنا تأمين أولادنا".. الرئيس السيسي يتحدث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة الجيزة، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "لما اتكلمنا عن قانون الأحوال الشخصية قولنا شوية ملامح للقانون.. والنخبة اللى اشتغلت فيه مطمئنين أنهم خدوا كل وجهات النظر، وتم طرحها لأن الناس كانت بتشوف الكلام ده على منصة القضاء على مدى 30 سنة وأكثر".

الرئيس السيسي