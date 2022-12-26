"هدفنا تأمين أولادنا".. الرئيس السيسي يتحدث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة الجيزة، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "لما اتكلمنا عن قانون الأحوال الشخصية قولنا شوية ملامح للقانون.. والنخبة اللى اشتغلت فيه مطمئنين أنهم خدوا كل وجهات النظر، وتم طرحها لأن الناس كانت بتشوف الكلام ده على منصة القضاء على مدى 30 سنة وأكثر".
الرئيس السيسي
الدولة تشارك بالنصف فى صندوق الأسرة بقانون الأحوال الشخصية
اللى هيتجوز يحط مبلغ كبير للصندوق وما تتخانقوش على الفرش والتكاليف
اتفقت مع الدكتور مدبولى نحط قد الصندوق ما يجيب.. مليار قصاده مليار
هدفنا تأمين أولادنا فى كل شىء.. ده النقاش وانتوا بتتكلموا عن نسبة الطلاق
جبنا متخصصين من الجامعات وعلم النفس لإعداد مشروع القانون الجديد
ما فيش تجربة شخصية تكون حالة عامة فى القانون الجديد للأحوال الشخصية
هدف إجراءات وشروط الكشف الطبى قبل الزواج الاطمئنان على الأسرة المصرية
مش بنعقّدها خالص والله لكن بنطمّن الأم والأب لأن الجواز مش حاجة بسيطة
الزواج أغلظ ميثاق وفيه قاضى ومعاه مستشار هيشوفوا الفحوصات ويدّوا إذن العقد
أنا أمام الله بشرح وبأكّد وبتكلّم وبنحاول نعمل مسار يؤكد سلامة الزواج والأسرة
تشكيل لجنة برئاسة قاضٍ للموافقة على الزواج فى قانون الأحوال الشخصية الجديد
الكشف مصداقية وشفافية وأنا كدولة لو ما حافظتش على سلامة العقد أبقى قصّرت
يجب على الزوجين التفكير قبل اتخاذ قرار الإنجاب والهدف ليس تنظيم النسل
قُلت فكّروا فى أول سنتين تلاتة قبل الإنجاب.. الناس فكرت إن هدفى تنظيم النسل
البنت والولد كانوا فى بيوت أهاليهم وكنف أب بيراعى فجأة بيروحوا بيت تانى وحياة تانية
لازم الشباب ياخدوا فرصة يعيشوا ويتحمّلوا مسار الحياة سنة ولّا اتنين قبل الإنجاب
اللى بقوله كلام موضوعى ومنطقى.. ولا أقصد إطلاقا إن الناس ما تخلّفش
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