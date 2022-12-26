وزير العدل للرئيس السيسي: طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي

كتب محمد عبد العظيم

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العمل مستمر على قانون الأحوال الشخصية الجديدة، قائلا: "سوف يتم الانتهاء من الأحكام التفصيلية على مدار الشهر القادم.. وطرحه للحوار المجتمعي.. وندعو كل فئات المجتمع للمشاركة".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نطرح الأحكام الموجودة في القانون.. والأساس الذي تم عليه اتخاذ هذا الإجراء سواء أساس علمي وإحصائي ورأي فقهي.. بجانب الأسانيد من الناحية العملية والاحصائية والشرعية.. ونستمع إلى وجهات نظر الجميع لإجراء التعديلات.. ومن ثم نتبع الإجراء الدستوري بالعرض على مجلس الوزراء ثم الإحالة لمجلسي النواب".

وتابع وزير العدل: "فيه نقاط خدنا كل الموافقة عليها مثل توثيق الطلاق.. خدنا موافقة الأزهر والأوقاف والافتاء.. الموافقات مكتوبة ومختومة.. ومطمئنين من كل الأحكام اللى موجودة في مشروع القانون".