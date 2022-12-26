اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع متنوعة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 02:32 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع متنوعة ميناء دمياط - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة، وذلك حسب بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7282 طنا تشمل: 3890 طن يوريا و 611 طن رمل و 1200 طن صويا و 561 طن علف بنجر و 1020 طن بضائع متنوعة .
 
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11952 طن تشمل : 1000 طن فول و 2339 طن خشب زان و2791 طن أبلاكاش و1940 طن خردة و682 طن مواسير و3200 طن كسب صويا .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 371 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 370 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5251 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65469 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86219 طنًا.
 
كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2509 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3949 شاحنة .
 

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