طقس شمال سيناء الآن.. أمطار خفيفة تتساقط بأنحاء مدينة العريش

وقامت معدات تابعة لمجلس مدينة العريش، وشركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، سحب برك المياه المتجمعة فى شوارع وميادين مدينة العريش.

ولم تتلق غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالقرى ومجالس المدن وديوان المحافظة أى بلاغات بوقوع حوادث، كما لم تؤثر الأحوال الجوية المتغيرة على حركة الحياة اليومية للمواطنين فى المدن، وأنشطة المزارعين بالقرى بكافة مراكز المحافظة.

وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أنه فى إطار حالة الاستعداد لسقوط أمطار تشهد المدينة قيام فريق من مجلس المدينة بالتعاون مع شركة المياه بسحب المياه من مناطق تجمعاتها بالشوارع والميادين وانعقاد غرفة العمليات لتلقى اى شكاوى من المواطنين، وتم تجهيز سيارات الكسح وترتيب العمل فى 3 مناطق هى شرق المدينة، ووسط المدينة، وغرب المدينة، وتحديد أطقم عمل لكل منطقة مدعومة بالسيارة والعمال تحت إشراف المتابعة والأزمات وعرض وتنبيه المواطنين الالتزام بتنفيذ التعليمات بعدم الوقوف تحت البلكونات وعدم الاقتراب من محولات الكهرباء واعمدة الإنارة والمظلات والاشجار المتهالكة وعدم الخروج الا للضرورة حرصا على سلامتهم.

ووجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وسبق وأعلن أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا لأن غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل على ثلاث محاور منها على مجري الوادي ومنها على البحر مباشرة والأخيرة على شبكة الصرف الصحي، تخفيفا على الشبكة الرئيسية للصرف الصحي، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت انه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء و تفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة علي المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات و الأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.