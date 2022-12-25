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BBC: الملايين بأمريكا وكندا يقضون عيد الميلاد فى الظلام بسبب "الإعصار القنبلة"

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:12 م
BBC: الملايين بأمريكا وكندا يقضون عيد الميلاد فى الظلام بسبب "الإعصار القنبلة" إعصار - ارشيفية
كتبت رباب فتحى

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قال موقع "بى بى سى عربى" إن الملايين فى أمريكا وكندا يمضون يوم عيد الميلاد بدون كهرباء، حيث تستمر عاصفة شتوية شديدة في ضرب أمريكا الشمالية.

وتسبب ما بعرف بالإعصار القنبلة، الذي يحدث عندما ينخفض الضغط الجوي، في تساقط الثلوج ورياح قوية ودرجات حرارة متجمدة.

وأوضح الموقع أن ما يقرب من 250 مليونًا تأثروا بالعاصفة، وتم ربط ما لا يقل عن 19 حالة وفاة بالعاصفة التي تمتد لأكثر من 3200 كيلومتر، من مقاطعة كيبيك في كندا إلى تكساس بالولايات المتحدة.

وتم إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال فترة الأعياد.

وتعد ولاية مونتانا بغرب الولايات المتحدة الأكثر تضررًا من البرد، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى -45 درجة مئوية.

وتم التحذير من حالة شبه انعدام للرؤية في ولايات مينيسوتا، أيوا، ويسكونسن، وميتشيجان. وفي مدينة بوفالو بولاية نيويورك، أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية عن مدى رؤية لـ"مسافة صفر ميل".

وفي المناطق الساحلية شمال غرب المحيط الهادئ، يتزلج بعض السكان على الجليد في الشوارع المتجمدة في سياتل وبورتلاند.

وشوهدت فيضانات ساحلية في منطقة نيو إنجلاند شمال شرق أمريكا، ما أدى إلى إغراق المجتمعات وإسقاط خطوط الكهرباء.

وحتى الولايات الجنوبية الأكثر اعتدالًا عادة مثل فلوريدا وجورجيا تواجه تحذيرات بشأن التجمد الشديد.

المنطقة الوحيدة التي نجت إلى حد كبير من الطقس البارد هي كاليفورنيا، حيث تساعد سلاسل الجبال القارية في حماية الولاية الشهيرة بلقب الولاية الذهبية.

في كندا، تحملت مقاطعتا أونتاريو وكيبيك العبء الأكبر من العاصفة، وتعرضت معظم أنحاء البلاد، من كولومبيا البريطانية إلى نيوفاوندلاند، لتحذيرات من البرد القارس والعواصف الشتوية.

وتضمنت حصيلة الوفيات المرتبطة بالعاصفة ضحايا حوادث مرور على الطرق، بما في ذلك تكدس 50 سيارة في ولاية أوهايو غربي الولايات المتحدة أسفر عن مقتل أربعة من سائقي سيارات. وتوفي أربعة آخرون في حوادث منفصلة في الولاية.

وتفاقمت مشاكل السفر في جميع أنحاء البلاد بسبب النقص في مشغلي جرافات الثلج، مع إلقاء اللوم على معدلات الأجور المنخفضة.

وتقول خدمة الأرصاد الوطنية الأمريكية إن أكثر من 100 رقم قياسي يومي لدرجات الحرارة الباردة يمكن معادلتها أو كسرها، خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 


كندا

الولايات المتحدة

عيد الميلاد

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العاصفة الشتوية

إعصار القنبلة

اليوم السابع بلس



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