محافظ قنا يفاجئ سوق الصهاريج بزيارة تفقدية تنفيذا لخطة الدولة بمراقبة الأسواق

فاجأ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الاثنين، سوق الصهاريج بوسط مدينة قنا، وذلك لمتابعة توافر كافة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين والتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة مراقبة الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، رافقه أحمد السيد وكيل وزارة التموين.

واطمأن محافظ قنا، خلال الجولة على توافر جميع السلع التى يحتاج إليها المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الأرز والسكر والفول والعدس وكافة أنواع البقوليات بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة والأسماك، والدواجن واللحوم بجميع أنواعها، مؤكدًا حرص الدولة على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة وعدم المغالاة فى الأسعار.

ووجه محافظ قنا، الأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة التموينية على المحال التجارية وتحرير محاضر للتجار الغير ملتزمين بوضع أسعار استرشادية على كافة السلع الغذائية بشكل واضح، مؤكدا أنه يتابع على مدار اليوم جولات رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين على كافة منافذ بيع السلع الغذائية بقرى ومدن المحافظة المختلفة لمجابهة المغالاة من بعض التجار فى تسعير السلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أى محاولة لاحتكار السلع أو تخزينها.