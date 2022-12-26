محافظ قنا يلتقى 110 مواطنين بمكتبه للاستماع إلى المطالب وإيجاد حلول للشكاوى

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، استقبال المواطنين بمكاتبهم لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حرصًا من محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

واستقبل محافظ قنا، والقيادات التنفيذية 110 مواطن، واستمعوا إلى شكوى كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وأكدوا لهم أنه سيتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وسيتم إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يخل باللوائح والقوانين.

ووجه محافظ قنا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها فى وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.