محافظ بورسعيد: كوبري النصر العائم يعمل بقدرة 10 معديات وبحمولة 320 طنا

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم إنشاء كوبري النصر العائم، بطاقة إستيعابية تصل إلى قدرة 10 معديات وبحمولة 320 طنا.

وأضاف المحافظ، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تقدر الطاقة اليومية للكوبري 20 ألف مركبة ما بين سيارات أو حمولات تصل إلى 20 طنا فضلا عن عبور 1200 شاحنة حمولة 70 طنا يوميا، وبلغت التكلفة الإجمالية للكوبري 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أن طول الكوبري 424 مترا و14سم، وعرضه 15 متر، وعمقه 2.25 متر، ويتكون من 6 بنتونات "أجزاء" عائمة طول كل بنتون 70 متراً.

ويصل كوبري النصر العائم، بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، ويبدأ من منطقة الرسوة جنوب محافظة بورسعيد، وينتهي في مدينة بورفؤاد بالجهة الأخرى.

ويخدم الكوبري، كل أهالي مدينة بورفؤاد وقطاع عريض من مدينة بورسعيد، هذا بالإضافة إلى العاملين في منطقة شرق بورسعيد.

ويخفف كوبرى النصر العائم، الضغط على المعديات الموجودة بنطاق حي الشرق او حتى من الجهة المقابلة بمدينة بورفؤاد، ويسهل من عملية مرور السيارات وييسر الحركة المرورية.

يُعد الكوبري إحدى المشروعات الحديثة التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقامت بتنفيذه هيئة قناة السويس.